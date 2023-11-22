زيزو يتلقى عرضا للعب في الدوري السعودي

تلقي أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا من نادي الاتفاق السعودي بشكل شفهي.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أن زيزو تلقى اتصالا من أحد وكلاء اللاعبين لاستطلاع رأيه في الانتقال للاتفاق السعودي في يناير المقبل أو مع بداية الموسم الجديد وطالب زيزو إرسال عرض رسمي للنادي لدراسته.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عروض رسمية للنادي لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى انتقالات يناير المقبلة.

وقال المصدر: النادي لم يتلق عروض بشكل رسمي لشراء اللاعب.. كلها مفاوضات نعلم عنها من السوشيال ميديا.

وشدد المصدر على أنه فى حالة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي سيتم دراسته مع مجلس الإدارة من الناحية المالية قبل الموافقة عليه.

ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي ببداية مشواره بأولي جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء يوم الإثنين الماضي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

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وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.