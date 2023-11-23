دولة اوروبية تعلن تأييد الاعتراف بفلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس عن تأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب.

في سياق متصل، أفادت صحيفية “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: أن واشنطن والأمم المتحدة تسعيان لإقناع إسرائيل بإنشاء مناطق آمنة جنوب قطاع غزة.

رسالة بايدن لنتنياهو

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدَّد باتصاله مع نتنياهو على أهمية الحفاظ على الهدوء على طول الحدود اللبنانية والضفة الغربية.

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رفض بايدن التهجير القسري للفلسطينيين

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.

اتصال بايدن والسيسي

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

بايدن يوجه الشكر للسيسي

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

زيارة رئيس الموساد لقطر

وذكرت تقارير إعلامية، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، يزور قطر، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.

صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية: إن بارنيا سيلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس وفق مصادر من إسرائيل وحماس.

وتشير هذه الرحلة، وفق المصدر نفسه، إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، رغم أن الجانبين وافقا رسميًّا على النقاط الرئيسية.

ترحيب بايدن

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بموافقة حكومة جيش الاحتلال على الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، قائلًا: "نرحب بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى بين إسرائيل وحماس".

الرهائن الأمريكيين

وأضاف الرئيس الأمريكي من المفترض أن يعيد الاتفاق المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا، موضحا: " أقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة".

مساعدات إنسانية إضافية لغزة

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير قطر، قائلًا: "أشكر أمير قطر والرئيس المصري على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق".

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