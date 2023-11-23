قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة
أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن أطباء في مستشفي الشفاء في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.
قصف مستشفى الشفاء
وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بـ غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 17 على الأقل من عائلة الدكتور عبد اللطيف الحاج في قصف استهدف منزله بمخيم النصيرات.
احتجاز الأسرى الإسرائيليين
وفي وقت سابق، نفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استخدامها مستشفى الشفاء في قطاع غزة لاحتجاز الأسرى الإسرائيليين.
وقالت حماس في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات جيش الاحتلال بشأن استخدام مستشفى الشفاء لاعتقال الأسرى الإسرائيليين هي تصريحات خادعة وكاذبة، تهدف إلى التغطية على إخفاقاته الأمنية والعسكرية.
أكاذيب وتضليل
وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته من الأكاذيب والتضليل حول نقل الأسرى إلى مستشفى الشفاء، ويزعمون أنهم عثروا على جثة مجند يدعى أنه قُتل في المستشفى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.