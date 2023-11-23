الخميس 23 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

مدير مستشفى الشفاء،
مدير مستشفى الشفاء، فيتو

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن أطباء في مستشفي الشفاء في غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.

قصف مستشفى الشفاء

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بـ غزة أشرف القدرة، إن الاحتلال قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 17 على الأقل من عائلة الدكتور عبد اللطيف الحاج في قصف استهدف منزله بمخيم النصيرات.

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احتجاز الأسرى الإسرائيليين

وفي وقت سابق، نفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استخدامها مستشفى الشفاء في قطاع غزة لاحتجاز الأسرى الإسرائيليين.

وقالت حماس في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات جيش الاحتلال بشأن استخدام مستشفى الشفاء لاعتقال الأسرى الإسرائيليين هي تصريحات خادعة وكاذبة، تهدف إلى التغطية على إخفاقاته الأمنية والعسكرية.

أكاذيب وتضليل 

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته من الأكاذيب والتضليل حول نقل الأسرى إلى مستشفى الشفاء، ويزعمون أنهم عثروا على جثة مجند يدعى أنه قُتل في المستشفى.

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غزة فلسطين حماس إخلاء مستشفي الشفاء إعلان هدنة

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