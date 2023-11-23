الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر السكر ؛ فيتو
سعر السكر ؛ فيتو

 تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

 

سعر السكر اليوم  الخميس 

 ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

 

وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

أزمة السكر، شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة التى أسماها “تجميع السكر” بالتنسيق مع السلاسل التجارية. 
 

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وزير التموين

وقال المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية للتعليق على أزمة السكري، إنه يوجد ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، قائلا: “مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد”. 


كميات السكر

واختتم وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.

 

وأضاف المصيلحي، أن أسعار السكر ارتفعت عالميًّا أكثر من 100%، مشيرًا إلى أن خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

 

وأشار وزير التموين، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

 

مبادرة تخفيض الأسعار

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض

 

أسعار السلع في المبادرة 

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: 

 

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلًا من 35 جنيهًا

 

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلًا من 45 جنيهًا

 

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلًا من 118 جنيهًا

 

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلًا من 28 جنيهًا

 

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا

 

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا

 

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

 

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا

 

 مكرونة 350 جرامًا بسعر 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

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