رمضان صبحي يقود التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام مازيمبي بدوري الأبطال

استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مواجهته الهامة بأولى جولات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعه بفريق مازيمبي الكونغولي.

ومن المتوقع أن يقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد والشناوي مواجهة الفريق السماوي بأولى جولاته بدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام مازيمبي

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جايمي باتششيكو المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

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خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد توفيق- عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي بعد غدا الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي ان سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

بيراميدز يعلن برنامج مباراة مازيمبي وموعد المؤتمر الفني

انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس ٢٣-١١

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع

انتظام الدوليين بتدريبات بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

انتظم اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق بيراميدز صباح أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم خماسي المنتخب الوطني أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي بتدريبات بيراميدز وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر الفراعنة الذي أقيم خلال الشهر الجاري للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما انضم للتدريبات أيضا الكونغولي فيستون ماييلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وفي انتظار عودة البوركينابي بلاتي توريه.

إصابة الكرتي

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي خلال مواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن وليد الكرتي يعاني من مزق في السمانة منذ أيام ويخضع معه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

ويغيب الكرتي عن مباراة بيراميدز المقبلة في مواجهة مازيمبي الكونغولي المحدد لها السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن بيراميدز سيفتقد كذلك لجهود الدولي مصطفى فتحي بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول.

إصابة مصطفى فتحي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.



عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن التدريبات بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وكشف المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز