بيراميدز يعلن برنامج مباراة مازيمبي وموعد المؤتمر الفني

انتهى نادي بيراميدز بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة الفريق أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت الترتيبات الإعلامية على النحو التالي:

يوم الخميس ٢٣-١١

تدريب نادي بيراميدز ٥:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

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مؤتمر نادي مازيمبي ٥:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

تدريب نادي مازيمبي ٦:٠٠ مساء.. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

مؤتمر نادي بيراميدز ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي

يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

وتذاع مباراة بيراميدز ومازيمبي علي قناة بي ان سبورتس beIN Sports الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

مازيمبي

إصابة مصطفى فتحي

كشف االدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.



عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن التدريبات بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وكشف المنيري عن أن مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون سيبعده لعدة أيام وبالتالي الغياب مبدئيا عن مباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها الجمعة المقبل في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

انتظام الدوليين بتدريبات بيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

انتظم اللاعبون الدوليون بتدريبات فريق بيراميدز صباح اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتظم خماسي المنتخب الوطني أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي بتدريبات بيراميدز وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر الفراعنة الذي أقيم خلال الشهر الجاري للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما انضم للتدريبات أيضا الكونغولي فيستون ماييلي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده وفي انتظار عودة البوركينابي بلاتي توريه.



مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

مباراة بيراميدز وإنبي

وتعادل فريقا ناديي بيراميدز وإنبي إيجابيا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

بيراميدز ينهي ترتيبات رحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وانتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.

دوري أبطال أفريقيا

رفضت المحكمة الدولية الرياضية "كاس" طلب نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي الإفريقية 2022-2023، وذلك بسبب احتلال الأهلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي بسبب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

وأصدرت المحكمة الرياضية قرارا برفض الشكوى المقدمة من بيراميدز، والتأكيد على أن اتحاد الكرة المصري هو المسؤول عن تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اختيار الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في موسم 2022 / 2023، بالنظر إلى نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري، بعدما طلب الاتحاد الإفريقي تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لهذا الموسم قبل انتهاء الموسم السابق له.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد اتفق مع الأندية قبل بداية موسم 2022 - 2023 على الاحتكام إلى نتائج الدور الأول حال طلب الكاف تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية قبل انتهاء منافسات الدوري المصري، وتحديد المراكز النهائية لبطولة.