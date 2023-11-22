الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

التصديري للتغليف يوقع بروتوكولا مع "كونفدرالية أرباب العمل" لمساندة الشركات للدخول للجزائر

بروتوكول مع كونفدرالية
بروتوكول مع "كونفدرالية أرباب العمل"،فيتو

وقع المجلس التصديري للطباعة والتغليف  بروتوكول تعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP بهدف مساعدة الشركات المصرية للدخول إلى السوق الجزائري.


قام بتوقيع البروتوكول من الجانب المصرى سارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق ومن الجانب الجزائري السيد نصر الدين حارك عضو مجلس ادارة الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة.

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وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر فى السفارة المصرية فى الجزائر، وعدد من الحضور ضمن البعثة المصرية للجزائر التي انطلقت يوم 19 نوفمبر الجاري.


وشددت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف على أن البروتوكول ضمن فعاليات البعثة وسيكون نواة لزيادة التعاون مع الجانب الجزائري من أجل النهوض بصادرات قطاع التغليف والطباعة والورق للسوق الجزائري مشيرة إلي أن القطاع يستهدف نمو صادراته إلي الجزائر بنسبة تتراوح بين 10 إلي 15% خلال 2024.

 

واردات الجزائر من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022

وكشفت سارة إبراهيم، أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.

 

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وشددت على أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.

 

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