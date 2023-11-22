فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية بالمركز الأول في مسابقة تقييم الأداء المهني

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني.

صحة الدقهلية، فيتو





وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمديرية على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص تهنئته لفريق العمل لتميزهم وأدائهم المشرف متمنيًا دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية.

صحة الدقهلية، فيتو



وقام علاء رزق مدير إدارة الخدمة الاجتماعية باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من الأستاذة أمل فوزي مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة

وفى سياق متصل هنأ مكين الاخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص بشري السيد لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.

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وعلي صعيد اخر، أعلنت صحة الدقهلية عن تحصين 43600 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الفيروسي "بي" في نهاية شهر أكتوبر 2023.



وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصةً الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به.

صحة الدقهلية، فيتو

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تطعيم 2500 مواطنا خلال أكتوبر الماضى ليصل اجمالي عدد المحصنين الى 43600 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي "بي" ضمن "برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية"

وأوضحت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا باستكمال تطعيم عددٍ كبيرٍ من الفئات المستهدفة ومن مرضى الغسيل الكلوى والتي ضمت 1830 من الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات والإدارات الصحية، بالإضافة إلى 570 مريض غسيل كلوي حكومى وخاص و100 مخالط وذلك خلال أكتوبر الماضي.

وأكدت الهراس أنه فى إطار حرص صحة الدقهلية على نشر الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي بي، فقد نظمت الإدارة الشهر الماضي ندوات تثقيفية ببعض المنشآت الصحية.

ولفتت الى أنه تم حصر طلبة التمريض والمعهد الفني الصحي ببداية العام الدراسي 2023-2024 لتوفير اللقاح والبدء بتطعيمهم بسلسلة كاملة من اللقاح الكبدي الفيروسي بي.