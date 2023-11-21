الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: ارتقاء 120 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي اليوم

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء اليوم في شمال غزة وصل قرابة 120 شهيدا، إضافة إلى عشرات المفقودين جراء القصف الإسرائيلي.

 

العدوان الإسرائيلي علي المستشفى الإندونيسي 

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي يعيد في المستشفى الإندونيسي تكرار ما فعله بمجمع الشفاء الطبي.

 

عمليات انتقامية من المستشفيات في غزة

وأضاف “القدرة” في تصريحات تليفزيونية أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات انتقامية من المستشفيات في قطاع غزة.

حصيلة مجازر الاحتلال بعد 46 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة

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حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يوما.

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وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.


وأفاد بأن 69% من القتلى هم من فئتي الأطفال والنساء.


وذكر في بيانه أن عدد المصابين تخطى حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ6800 إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيا.

وبين أن عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.

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