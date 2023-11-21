الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أداء قوائم انتظار العمليات بمستشفى رمد

وكيل صحة سوهاج، فيتو
وكيل صحة سوهاج، فيتو

تفقد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة  الصحة بسوهاج سير العمل بمستشفى الرمد وذلك ضمن متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة والاطمئنان على حصول المواطنين على الخدمة  الطبية بالمنشآت والمراكز ووحدات القطاع الصحي ورافقه الدكتور وليد العرشي مدير مستشفى الرمد.


وتفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري.
 

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واطمأن وكيل الوزارة على سير  العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية موجهًا  بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية  لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى بصورة دائمة.

 كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة للنهوض بمستوى الأداء الطبي داخل المستشفى وتكثيف العمل وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة بها كما شدد على الالتزام المستمر بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى  


والجدير بالذكر أن مستشفى رمد سوهاج  يعد أحد أقدم المستشفيات في صعيد مصر ويتردد عليه ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا  للحصول على للكشف والفحص وتلقي خدمات المستشفى المختلفة.

 

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