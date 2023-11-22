بريطانيا تدعو إلى ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

الهدنة الإنسانية في غزة، علقت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء على اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل الذي تم بوساطة مصرية قطرية.







اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة





ومن جانبه طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بضمان تنفيذ اتفاق الهدنة بشكل كامل، مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين على الفور، وأكد كاميرون، أن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة

ورحب العديد من الدول حول العالم بالهدنة الإنسانية التي تم عقدها بين حماس وإسرائيل وتبادل الأسرى.

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ترحيب دولي بالهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل

وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الصينية: "نرحب بالهدنة المؤقتة في غزة ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية".

ومن جانبها أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بـالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل وحماس والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلا للرهائن من الأطفال والنساء.

وقالت زاخاروفا في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "ترحب موسكو بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع".

وأضافت: "من المهم الإشارة إلى الجهود الخاصة التي تبذلها قطر بهدف التنفيذ العملي للدعوة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف التصعيد" بين إسرائل وفلسطين.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة، ويشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة أن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

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