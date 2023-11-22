الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحيفة عبرية تكشف موعد بدء الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركات المقاومة الفلسطينية، سيدخل حيز التنفيذ، غد الخميس الساعة 6:30 صباحا. 

التوصل لاتفاق هدنة إنسانية

 وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

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المساعدات الإنسانية والإغاثية

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال

 وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح  50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.

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هدنة إنسانية حماس غزة المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال

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