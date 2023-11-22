الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي ببداية مشواره بأولي جولات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية


يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية


ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

Advertisements

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة  عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.


 

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 


ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

 

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

 

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

 

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.


- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.


- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

أحمد عبد الحليم: الزمالك المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية وأتمنى حل مشكلة الثلاثي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الكونفدرالية الزمالك أبو سليم الليبي نادي الزمالك القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

مواد متعلقة

تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

أحمد عبد الحليم: الزمالك المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية وأتمنى حل مشكلة الثلاثي

الزمالك يستعد للإطاحة بالجهاز الإداري لكرة القدم، وهذا موعد الإعلان

مصدر يكشف آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك فتوح والزناري وصبحي

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان شريف رمزي

الإفراج عن 50 امرأة وطفلًا وزيادة المساعدات، تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

دوري أبطال أفريقيا، القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميديما الغاني

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

عربية النواب ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشيد بالجهود المصرية

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للكبار

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية