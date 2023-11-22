تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

لا صوت يعلو فى الشارع الرياضى المصرى فوق صوت هوية المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك الذى سيخلف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له كأحد أبرز القرارات التى صدرت عن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد. أسماء عديدة تنتمى إلى جنسيات مختلفة ومدارس تدريبية متعددة تم طرحها منذ الساعات الأولى التى أعقبت توجيه الشكر لأوسوريو وتعيين نجم الزمالك السابق معتمد جمال مدربا مؤقتا.

ورغم إعلان الزمالك بوضوح أن معتمد جمال مدرب مؤقت إلا أن هناك اتجاها داخل القلعة البيضاء باستمراره خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المباراة الجيدة التى قدمها أمام بيراميدز ونجاحه فى خطف بطاقة التأهل لنهائى كأس مصر.

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وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن بعض المسئولين داخل القلعة البيضاء أشادوا بقيادة معتمد جمال لمباراة بيراميدز وقالوا إنه نجح فى إعادة عدد كبير من اللاعبين للمشاركة، بل والتألق فى حين أن أوسوريو كان قد استبعدهم تماما من حساباته الفنية.

أضاف أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك يدفع بقوة لاستمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفنى للقلعة البيضاء وإعطائه فرصة كاملة لإثبات وجوده ومساعدة الزمالك على العودة لمنصات التتويج.

عبد الواحد السيد أخبر مسئولى الزمالك بأن معتمد جمال هو الأجدر بالفرصة خلال الفترة المقبلة فى حالة عدم الاستقرار على مدير فنى أجنبى صاحب اسم كبير وسيرة ذاتية مميزة.

وأشار المصدر إلى أن فى حالة استمرار معتمد جمال فى قيادة الزمالك، فإن هناك تغييرات سيتم إجراؤها على مستوى الجهاز المساعد.

أضاف: أحمد سليمان يقود مخططا للإطاحة بمحمد عبد المنصف من تدريب حراس مرمى الزمالك والتعاقد مع مدرب حراس جديد حال استمرار معتمد جمال.

وأشار إلى أن أحمد سليمان دعا لجلسة مع الجهاز الفنى وطلب عدم حضور محمد عبد المنصف.

وقال المصدر إن الجلسة شهدت وجود معتمد جمال وعبد الواحد السيد وتحدث معهما عن رحيل عبد المنصف من منصبه خلال الفترة القادمة.

ويدرس أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس الإدارة والمشرفان على كرة القدم فى النادى عددا من السير الذاتية لأكثر من مدرب أجنبى من أجل حسم التعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

الثنائى سليمان والسيد بالتنسيق مع فريق الكشافة الجديد بالنادى يدرسون أكثر من سيرة ذاتية ووضعوا قائمة بالمدربين المتاحين لقيادة الزمالك فنيا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أحد الأسماء المطروحة وبشدة لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة هو ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولى، والذى عمل مساعدا لجوزيه بيسيرو مدرب الأهلى الأسبق والحالى لمنتخب نيجيريا.

ألكسندر سانتوس يلقى قبولا من مسئولى الزمالك، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

كما أشار المصدر إلى أن هناك انقساما داخل مجلس إدارة الزمالك حول التفاوض والتعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تمت إقالته من تدريب الوحدة الإماراتى قبل أيام.

ويرى البعض أن التعاقد مع موسيمانى خلال الفترة المقبلة سيدخل النادى فى صراعات مع النادى الأهلى كون الجنوب أفريقى كان مدربا للقلعة الحمراء من قبل.

وواصل المصدر حديثه أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرفضون التعاقد مع موسيمانى لاستمرار العلاقة الجيدة مع النادى الأهلى.

وقال إنه كان هناك اتجاه للتفاوض مع السويسرى سبيستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك والذى حقق بطولة الكونفدرالية مع القلعة البيضاء عام 2019.

أضاف أنه بعد التشاور توصل مسئولو الزمالك إلى أن عمر جروس لا يسمح له بتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة رغم الاقتناع التام بقدراته الفنية إلا أن الإدارة تبحث عن مدرب أصغر فى السن.

بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك طرحوا اسم باتريس كارتيرون لتولى تدريب الزمالك لتكون الولاية الثالثة له داخل جدران ميت عقبة.

وجاء الرأى الغالب لمسئولى الزمالك هو عدم التعاقد مع باتريس كارتيرون والتوجه لمدرسة واسم جديد لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة.