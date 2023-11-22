واحد مقابل ثلاثة، قيادي بحماس يكشف بنود صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

صفقة الأسرى، قال غازي حمد عضو القيادة السياسية لحركة حماس: اقتربنا من إبرام صفقة لتبادل الأسرى وننتظر الموقف النهائي لإسرائيل بشأن ذلك.

اطلاق سراح 3 معتقلين فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن صفقة تبادل الأسرى تتضمن إفراج إسرائيل عن ٣ معتقلين فلسطينيين من النساء والأطفال لديها مقابل أسير إسرائيلي تفرج عنه حماس.

وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام

وأضاف: بموجب الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي سيكون هناك وقفا لإطلاق النار والعمليات العسكرية في كامل قطاع غزة لمدة 5 أيام، وسيكون هناك دخول عدد لا يقل عن 300 شاحنة يوميًّا من المساعدات الإنسانية والإغاثية من معبر رفح الي قطاع غزة ويصل إلى شمال القطاع.

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ترتيبات مع الصليب الأحمر

ولفت: ستكون هناك ترتيبات مع الصليب الأحمر وأطراف أخرى لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل واستلام المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم وإزالة المعوقات لإدخال الشاحنات.



تطبيق اتفاق صفقة الأسرى

وتابع: نعمل على مدار الساعة من أجل تطبيق الاتفاق بحذافيره بصورة فنية دقيقة.



إعلان نتنياهو

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء امس الثلاثاء، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

وتابع: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن".

وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبًا الليلة لكنه القرار الصحيح.