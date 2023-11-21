نتنياهو: إطلاق سراح الأسرى على مراحل، وقيادات إسرائيل الأمنية تدعم صفقة الرهائن

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل ، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

وتابع: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن".

وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتا إلي أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

Advertisements

الأسرى الإسرائيليون لدى حماس

ومساء اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، وجود تقدم في موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

وأضاف: "سنوجه ضربات لمواقع حزب الله ردا على استهداف قواتنا، وأكملنا اليوم تطويق منطقة جباليا شمال قطاع غزة، هدفنا الآن هو نقل المخطوفين من القطاع".

ومنذ قليل، قال القيادي في حماس خليل الحية، مساء اليوم الثلاثاء، "إن الحركة سلمت ردها أمس لمصر وقطر بشأن الهدنة في غزة، وما زلنا ننتظر رد إسرائيل".

وأوضح القيادي في حركة حماس: إننا لا نستطيع هذه اللحظة أن نقول إن هناك اتفاقا، مضيفا: "إذا لم يكن الاحتلال يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها، وهناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية قطر ومصر بشأن الهدنة".

الاحتلال يسعى إلى دفع أهالي غزة للنزوح

وتابع: "لن يستطيع نتنياهو والجيش الإسرائيلي تحقيق أي إنجاز ونحن واثقون من هزيمتهم"، لافتا إلي أن الاحتلال يسعى إلى دفع أهالي غزة للنزوح جنوبا ثم إلى خارج القطاع".

وشدد القيادي في حركة حماس أنه لا نزوح ولا رحيل والفلسطينيين في غزة متمسكون بأرضهم.

وأضاف: "قوات الاحتلال حولت مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي إلى ثكنات عسكرية، وإسرائيل تعمل على إخراج المنظومة الصحية في شمال غزة عن الخدمة"، مشيرا إلى أن إعلان الاحتلال وجود أنفاق في مستشفى الشفاء مسرحية هزلية لم يصدقها أحد.

بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على صفقة الرهائن منذ أسابيع مضيفا: "نحن الآن قريبون جدا".

وقال بايدن: "يمكننا إعادة بعض الرهائن قريبا، لكن لن يتم فعل أي شيء حتى الانتهاء من كل التفاصيل".

اتفاق إطلاق سراح الرهائن

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال سيكون متأهبا لكل سيناريو خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف: "نحن مطالبون بقرارات حاسمة وصعبة في هذه الأيام وإعادة الرهائن هدف سامٍ، ونتحرك خطوة بخطوة نحو هزيمة حماس الكاملة وتقريب عودة الرهائن إلى ديارهم".

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حركة حماس.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النبأ وقال: "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم للتصديق على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس".

ومنذ قليل، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وجود تقدم بشأن صفقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن أمله فى سماع أخبار سارة قريبا بشأن رهائن الاحتلال.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو عددا من جنود جيش الاحتلال المشاركين فى الحرب على غزة.

ومساء أمس، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اقتراب الانتهاء من صفقة الرهائن والأسرى. وقال: "أعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا".

الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.

وأكد نتنياهو، بعد لقائه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".

وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".

وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة"، لافتًا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".

وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".