ارتقاء 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب رفح جنوبي قطاع غزة

أخبار غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

شهداء غزة أمس

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء اليوم في شمال غزة وصل قرابة 120 شهيدًا، إضافة إلى عشرات المفقودين جراء القصف الإسرائيلي.

حصيلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء أمس الثلاثاء، حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يومًا.

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حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 14128 قتيلًا بينهم 5840 طفلًا و3920 امرأة.



وأفاد بأن 69% من القتلى هم من فئتي الأطفال والنساء.



وذكر في بيانه أن عدد المصابين تخطى حاجز الـ33 ألف جريح بينهم أكثر من 75% من الأطفال والنساء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد المفقودين تجاوز الـ6800 إما تحت الأنقاض وإما أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي من الوصول إليهم، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأضاف البيان أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى 62 صحفيًّا.

وبين أن عدد المقرات الحكومية المدمرة وصل إلى 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة.