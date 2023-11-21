تفاصيل اجتماع الدقهلية لتفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية

شهد ديوان عام محافظة الدقهلية اليوم عقد الاجتماع الموسع لمتابعة تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال اإصدار الفواتير الإلكترونية بدلا من الفواتير الورقية حرصا علي حقوق الجميع..

جانب من اللجتماع، فيتو

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي سرعة التسجيل في منظومة اصدار الفواتير الإلكترونية، بالتنسيق مع قطاع الضرائب العامة بهدف حوكمة نظام الخدمات المقدمة من قبل الوحدات المحلية..

جانب من الاجتماع، فيتو

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الارتقاء بجودة حياة المواطن علي كافة المستويات، ومن خلال النظم والتشريعات المالية التي تعكس نقلة نوعية للموازنة العامة للدولة، ليستمر بناء الجمهورية الجديدة، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، ففي محافظة الدقهلية وفي إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،والدكتور محمد معيط وزير المالية.

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حيث كلف "مختار" الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، برئاسة الاجتماع الموسع بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية وياسر عنتر مدير عام الحسابات وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والاستاذ اشرف عبد القادر مدير الصناديق الخاصة ومحمد أحمد إبراهيم مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة ومشاركة السادة ممثلي قطاع الضرائب العامة وسكرتيري عموم الوحدات المحلية ومسئولي الشئون المالية والإدارية والتعاقدات بالوحدات المحلية

وقد استهدف الاجتماع متابعة تفعيل حوكمة المعلومات المالية من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية بدلا من الفواتير الورقية، وذلك فيما يخص الخدمات المقدمة من الوحدات المحلية لكافة الجهات وذلك حرصا علي حقوق الجميع..

وفي هذا الصدد أكد "مختار"علي سرعة التسجيل في منظومة إصدار الفواتير الإلكترونية من قبل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتنسيق مع قطاع الضرائب العامة لتحقيق المستهدف، وذلك في إطار جهود الدولة لحوكمة المعلومات المالية للخدمات المقدمة من قبل الوحدات المحليةعلي مستوي المحافظة..

وفي ذات السياق أكد نائب محافظ الدقهلية"علي سرعة الانتهاء من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء خلال أسبوع علي الاكثر في هذا الشأن، وذلك تماشيا مع حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مشيرا لضرورة ان يكون هناك مسئول مختص من كل وحده محلية للمركز او المدينة او الحي لمتابعة تلك الإجراءات بالتنسيق مع الضرائب العامة..