وكيل تعليم الدقهلية يطلق مبادرة مصر بين الحاضر والمستقبل

أطلق ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مبادرة "مصر بين الحاضر والمستقبل".



تاني المبادرة بهدف تشكيل الهوية المصرية لدى أبنائنا الطلاب لاسترجاع دور المدرسة التربوى، لافتا إلى أهمية زيادة الوعى لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التى تم تنفيذها والمشروعات القومية الجارى العمل بها لغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وزيادة وعيهم بالتحديات المرتبطة بها



وسيتم تنفيذ المبادرة على ثلاثة محاور، المحور الأول

مشروعات بحثية عن المشروعات القومية ورصد جوائز قيمة لأحسن بحث.

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المحور الثانى

زيارات الهيئات الحكومية والمشاريع القومية وكتابة تقارير عنها.

وتصميم ماكت لكل مشروع قومى.

المحور الثالث

حوار مجتمعي عن مصر بين الحاضر والمستقبل وأهمية المشاريع القومية لحاضر ومستقبل الأمة.

وعلى صعيد آخر أعلن وكيل تعليم الدقهلية عن أن 100 قاعة تدريبية بمدارس محافظة الدقهلية لتدريب المعلمين على "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمى"

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمى" المعلمين لبناء الأجيال القادمة علميًّا وثقافيًّا وأخلاقيّا مع تعزيز شعور الانتماء لديهم والحفاظ على هويتهم المصرية وثقافة بلادنا

وتفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية القاعات التدريبية للوقوف على مستوى التدريب ومدى استجابة المتدربين وتفاعلهم.



وقال شعبان إن المادة التدريبية للبرنامج، تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم،و تمحورت حول خمس قيم رئيسية للمواطنة وهي: الأمانة، المسؤولية، الشجاعة، الاحترام، وعدم التمييز. وشمل البرنامج طرقًا تربوية وتعليمية عن كيفية غرس تلك القيم والأخلاقيات لدى طلابنا، وحثهم على أهمية ممارستها لبناء مجتمع أفضل يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه.



وأشاد وكيل الوزارة بالتنظيم وبحضور المستهدفين للتدريب وقدم الشكر للدكتور سيد محمدين مدير إدارة التدريب بالمديرية للتنظيم الجيد متمنيا التوفيق والسداد والنجاح للجميع.