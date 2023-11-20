محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز والاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة ملفات العمل في كافة القطاعات ومن خلال الإدارات التنفيذية المركزية بديوان عام المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين.

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وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد الاجتماع الدوري الموسع مع مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب السيد محافظ الدقهلية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

وأكد "مختار" في بداية الاجتماع أن تحديد التوقيتات العامل الأساسي بشأن كافة الموضوعات ومتابعتها للعمل على إنهائها وفقا للتوقيت المحدد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المقصرين.

كما أكد "مختار"علي أن المتابعة المستمرة اساس النجاح لتلافي الملاحظات بما يساهم في إنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة التي تعترض التنفيذ لأي من المشروعات أو ما يتم بحثه من موضوعات بما يساهم في سرعة إنجاز العمل وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وطالب "مختار"بسرعة التعامل الفوري مع كافة المعدات المكهنة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد على أهمية المتابعة الجادة لأعمال صيانة الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة للمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة ورفع كفاءة وتحسين البيئة.

ومن ناحية أخرى، شدد "مختار" على ضرورة استغلال قطعة أرض بالمشاية السفلية بالمنصورة أمام جزيرة الورد الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية مشيرا لأهمية وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية المتابعة والتنسيق مع أحياء شرق وغرب المنصورة للقيام بترميم وصيانة سور الكورنيش بالمنصورة من خلال التمويل الوارد بالخطة الاستثمارية بالتنسيق مع التخطيط.