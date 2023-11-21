الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران: سألغي بطاقات التموين حال فوزي بالرئاسة (فيديو)

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح الرئاسي، فيتو

فريد زهران، قال المرشح الرئاسي فريد زهران: "حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات".

 

مصير بطاقات التموين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لن نكون في حاجة إلى بطاقات التموين بعد 5 سنوات من وجودي في الرئاسة لأنني سأعمل على إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".
 

الأزمة الاقتصادية

ولفت:"بريطانيا في الحرب العالمية الثانية كان فيها بطاقة التموين بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف الاستثنائية لكن استمرارها كان يساوي فشل النظام الاقتصادي في بريطانيا، احنا عندنا استمرار الضمان الاجتماعي وبداخله البطاقات التموينية بل أفق يعني فشل النظام الاقتصادي، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية".
 

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العزوف عن المشاركة في الانتخابات

وتابع:"للأسف عدد كبير من المصريين في ذهنهم ان الانتخابات الرئاسية بيتم تزييف إرادة الناخبين فيها، وهذه ثقافة لازم نغيرها، وفي الحقيقة مفيش ثقة في أي عملية انتخابية ولعب دور في ذلك تزوير الصناديق وقهر الناس ومنعهم احيانا واستخدام سياسة الكرتونة اللي تم استخدامها وبالتالي إحنا قدام حالة من العزوف عن المشاركة، ومينفعش نبقى أسرى الإحباط واليأس".
 

فرص فريد زهران 

واستطرد:"لو الناس خرجت من أسر الإحباط واليأس هناك فرص لنجاحي في الانتخابات الرئاسية أو الحصول علي نسبة كبيرة من الأصوات".
 

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انفجار الدولار

وأشار فريد زهران:"الناس قلقانة من انفجار الدولار والأسعار والسبيل هو التغيير من خلال صندوق الانتخاب".

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فريد زهران المرشح فريد زهران بطاقات التموين انتخابات الرئاسة عمرو أديب

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