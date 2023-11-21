فريد زهران: سألغي بطاقات التموين حال فوزي بالرئاسة (فيديو)

فريد زهران، قال المرشح الرئاسي فريد زهران: "حال فوزي بالرئاسة سأقوم بإلغاء بطاقات التموين بعد إنعاش الاقتصاد خلال فترة 5 سنوات".

مصير بطاقات التموين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لن نكون في حاجة إلى بطاقات التموين بعد 5 سنوات من وجودي في الرئاسة لأنني سأعمل على إنعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".



روشتة فريد زهران المرشح الرئاسي للتعامل مع الضمان الاجتماعي وبطاقة التموين

يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/NGh1EQk0p3 — الحكاية (@Elhekayashow) November 20, 2023

الأزمة الاقتصادية

ولفت:"بريطانيا في الحرب العالمية الثانية كان فيها بطاقة التموين بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف الاستثنائية لكن استمرارها كان يساوي فشل النظام الاقتصادي في بريطانيا، احنا عندنا استمرار الضمان الاجتماعي وبداخله البطاقات التموينية بل أفق يعني فشل النظام الاقتصادي، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية".



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العزوف عن المشاركة في الانتخابات

وتابع:"للأسف عدد كبير من المصريين في ذهنهم ان الانتخابات الرئاسية بيتم تزييف إرادة الناخبين فيها، وهذه ثقافة لازم نغيرها، وفي الحقيقة مفيش ثقة في أي عملية انتخابية ولعب دور في ذلك تزوير الصناديق وقهر الناس ومنعهم احيانا واستخدام سياسة الكرتونة اللي تم استخدامها وبالتالي إحنا قدام حالة من العزوف عن المشاركة، ومينفعش نبقى أسرى الإحباط واليأس".



متوقع تجيب كم في المية في الإنتخابات الرئاسية؟ ومتوقع تنجح؟.. رد قوي من المرشح الرئاسي فريد زهران

يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/RabDL9iWp1 — الحكاية (@Elhekayashow) November 20, 2023

فرص فريد زهران

واستطرد:"لو الناس خرجت من أسر الإحباط واليأس هناك فرص لنجاحي في الانتخابات الرئاسية أو الحصول علي نسبة كبيرة من الأصوات".



انفجار الدولار

وأشار فريد زهران:"الناس قلقانة من انفجار الدولار والأسعار والسبيل هو التغيير من خلال صندوق الانتخاب".