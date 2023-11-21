الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران: حال فوزي برئاسة مصر ستكون أول زيارة لي لغزة (فيديو)

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران، فيتو

قال فريد زهران المرشح الرئاسي إن حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ستكون أول زيارة له إلى قطاع غزة.

أضاف: "زيارتي لغزة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي وتوصيل رسالة أن هناك نظاما مختلفا في مصر قادر على التصعيد واتخاذ مواقف أكثر حزما وصرامة وفتح علاقات أكثر توازنا مع قوى دولية كبيرة وكثيرة في العالم ترى أن هناك ضرورة لدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية".

زيارة عمر سليمان وعباس كامل


وتابع خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "اللواء عمر سليمان واللواء عباس كامل ذهبا في وقت الحرب إلى قطاع غزة، فمن الطبيعي أن يذهب رئيس الجمهورية إلى هناك، وهذه زيارة مرتبطة بالآخرين بوقف العدوان".
 

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الحماية الدولية

وأردف: "سأدخل غزة من خلال الاتفاقيات الدولية والحماية الدولية وهناك أطراف كثيرة في هذا النزاع يمكن أن تحمي زيارتي لقطاع غزة".
 

قوة وقدرة مصر

ولفت: "تصوري أننا لا نستخدم كل ما لدينا من قوة وقدرة للضغط من أجل فتح معبر رفح، هناك نية ورغبة لفتحه لكن في نفس الوقت لا نستخدم كل ما لدينا لفتح المعبر، واستمرار الضغط هو ما يمكن أن يفضى الموقف، ونحن في معركة هنكسبها لو كسبنا معنا الرأي العام العالمي إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني".
 

دعم قوافل المساعدات الإنسانية لغزة

واستطرد:"قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية ليست على كيف أو هوى نتنياهو لكن الأمر مرتبط بممارسة مستوى معين من الضغط لإدخال 10 شاحنات وقادرين على إدخال كل المساعدات حال ضغطنا بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي".
 

جهد باسم يوسف

وأشار: "جهد باسم يوسف في الرأي العام الأمريكي والدوائر الغربية كان له تأثير كبير في دعم القضية الفلسطينية، وأمثال باسم يوسف بما يمارسونه من ضغط مهم للغاية في تغيير السياسات الأمريكية ضد إسرائيل".
 

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ضعف إسرائيل

واختتم: "إسرائيل تزداد ضعفا وآن الأوان أن نمارس ضغطا أكبر عليها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولو جئت رئيسا للجمهورية سيكون هناك مناخ أفضل من الحالي للفلسطينيين في غزة".

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