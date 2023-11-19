الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حملة قومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

شارك.. الكلمة كلمتك،
"شارك.. الكلمة كلمتك"، ڤيتو

نفذت وزارة الشباب والرياضة، "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، الممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "شارك الكلمة كلمتك"، بمشاركة 50 من أعضاء المراكز، بمركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
 

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

Advertisements

وأشار بهاء، إلى أن اللقاءات تستهدف تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور، والقانون المنظم للانتخابات وطرق الإتاحة التي سيتم توفيرها للأشخاص داخل اللجان الانتخابية، حيث تقودنا إلى فهم طبيعة السلطة، والنظام والقوانين والعلاقات الدولية التى تخص البلد بما فيها المعتقدات السياسية والأنشطة السياسية، بالإضافة إلى السلوك السياسي من أجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم والانفتاح على تقاليد الفكر المختلفة والقدرة على تطوير الأفكار ونظريات الديمقراطية، والحركات الاجتماعية.

 

 "شارك.. الكلمة كلمتك"

والجدير بالذكر، أن الحملة تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ بمشاركة الدكتورة أزهار عبد العزيز محمد مدير عام مركز إعلام الخارجة، وبحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، حيث تمت مداخلة من قبل مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عبد الله البطش وقدم الشكر والامتنان وتشجيع شباب رواد التطوير بالتنمية الشبابية.

وفي نهاية الحملة القومية، تم فتح باب المناقشات والتساولات عن كافة طرق الانتخابات الرئاسية وتشجيع الشباب بتصويت الانتخابى فى الفترة المقبلة.
وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحت شعار شارك الكلمه كلمتك وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد الحملة القومية لتعزيز المشاركه السياسية الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 الانتخابات الرئاسية محافظة الوادى الجديد الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

شباب الوادي الجديد يستكمل أعمال الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية بواحات الوادي الجديد، الأحد

نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفد "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"

مؤتمر حاشد في الوادي الجديد لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

"حماية الوطن من الأخطار من منظور الدين" ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

إزالة 3 منازل آيلة للسقوط بواحة الداخلة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بزيادة 33 جنيهًا، هذه الأسعار الجديدة للزيت والسمن الصناعي في الأسواق

طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

لفتة طيبة من إدارة الأهلي تجاه العامري فاروق في اجتماع اليوم (صور)

حقيقة تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

حماس تفجر مفاجأة بعد تهديد إسرائيل باغتيال قادة الحركة في قطر

رومانيا تطيح بالكيان الصهيوني، وتتأهل لنهائيات اليورو وسويسرا تلحق بها

تفاصيل طرح شقق سكن كل المصريين بنظام الإيجار

الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

منشورات التغلب على خوارزميات فيسبوك، حقيقة أم خدعة؟

عمرو دياب بإطلالة مستوحاة من Prince Royce في حفل الإمارات (صور)

رمسيس وذهب الفراعنة يحققان أرباحا كبيرة لأستراليا، والآلاف يحتشدون على أبواب متحف سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية حذرت من التقليد الأعمى دون إدراك

المزيد
الجريدة الرسمية