تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حملة قومية لتعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

نفذت وزارة الشباب والرياضة، "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، الممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "شارك الكلمة كلمتك"، بمشاركة 50 من أعضاء المراكز، بمركز شباب التنمية الشبابية بقطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

وأوضح بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

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وأشار بهاء، إلى أن اللقاءات تستهدف تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور، والقانون المنظم للانتخابات وطرق الإتاحة التي سيتم توفيرها للأشخاص داخل اللجان الانتخابية، حيث تقودنا إلى فهم طبيعة السلطة، والنظام والقوانين والعلاقات الدولية التى تخص البلد بما فيها المعتقدات السياسية والأنشطة السياسية، بالإضافة إلى السلوك السياسي من أجل تحقيق السلام والسعادة الأكثر في حياتهم والانفتاح على تقاليد الفكر المختلفة والقدرة على تطوير الأفكار ونظريات الديمقراطية، والحركات الاجتماعية.

"شارك.. الكلمة كلمتك"

والجدير بالذكر، أن الحملة تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، حيث تنفذ بمشاركة الدكتورة أزهار عبد العزيز محمد مدير عام مركز إعلام الخارجة، وبحضور الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ، حيث تمت مداخلة من قبل مساعد وزير الشباب والرياضة الدكتور عبد الله البطش وقدم الشكر والامتنان وتشجيع شباب رواد التطوير بالتنمية الشبابية.

وفي نهاية الحملة القومية، تم فتح باب المناقشات والتساولات عن كافة طرق الانتخابات الرئاسية وتشجيع الشباب بتصويت الانتخابى فى الفترة المقبلة.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

