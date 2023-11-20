أخبار الحوادث اليوم.. النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد.. وضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث الأفلام والمسلسلات

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت مباحث المصنفات القبض على القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات المقرصنة في بولاق الدكرور.

انتقل فريق من النيابة الإدارية لمعاينة موقع انهيار عقار في بورسعيد.

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التي أدت إلى العنف الدموي في الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها ما تجاوز أحد عشر ألفًا من المدنيين خاصة الأطفال تجاوز 4630 طفلا والنساء تجاوز 3130 امرأة والشيوخ والمصابين أكثر من 29000 مصاب، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولي وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.

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كشفت تحريات المباحث العامة، عن سبب حريق هائل اشتعل بمصنع بمنطقة شبرامنت بالمريوطية بمحافظة الجيزة، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وانتقلت الإسعاف لعمل الإسعافات الأولية للمصابين.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط طالب لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بالإسكندرية مما أدى لوفاته.

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة سوهاج وانتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادثين.

طلبت جهات التحقيق، تحريات الشرطة حول واقعة ضبط الراقصة الشهيرة حورية لارتدائها ملابس فاضحة والتحريض على الفسق والفجور.