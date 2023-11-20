الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 653 حكما قضائيا متنوعا في أسوان ودمياط

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط 7 قضايا مخدرات ووتنفيذ 653حكم قضائى متنوع

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

 

 أسفرت جهودها  باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن أسوان عن ضبط  (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ  653حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط  (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7 كيلو جرام لمخدر البانجو –12كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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