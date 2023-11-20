طالب يمزق جسد زميله في الإسكندرية بسبب خلافات سابقة
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط طالب لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بالإسكندرية مما أدى لوفاته.
تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي إثر إصابته.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين ( طالب - مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت لمُشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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