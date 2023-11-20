الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بسوهاج

مصرع شخصين واصابة
مصرع شخصين واصابة 3 اخرين في حادثي تصادم بسوهاج

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادثي تصادم منفصلين بمحافظة سوهاج وانتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادثين.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز ووجود حالة وفيات ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اصطدم بالمواجهة بسيارة ملاكي قيادة  عامل، ويقيم دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الثانية، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمة وتورم بالكتف الأيسر، وإصابة (وائل ا ش) 49 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، بجرح بالجبهة وكدمات بالصدر.

Advertisements

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بمصرع  شاب وإصابة شقيقته باشتباه نزيف في المخ، جرّاء تعرضهما لحادث تصادم دراجة بخارية بـ"لودر"، على طريق نجع حمد دائرة مركز طهطا وألقي القبض على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصحراوى الشرقي الطريق الصحراوي الشرقي أمن سوهاج حادث تصادم سيارتين شرطة دار السلام غرفة عمليات النجدة محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج مركز شرطة دار السلام

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كورنيش النيل وكوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

ضبط 272 تاجر مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابى بمطروح بحوزته 9 آلاف قرص لمخدر تامول

المرور تحرر 1680 مخالفة تحدث في المحمول أثناء القيادة

أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

اخماد حريق مخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة

ضبط سمسار عقاري متهم بالاستيلاء علي أموال راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية في الجيزة

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية