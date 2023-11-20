الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مقرصنة في بولاق الدكرور

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت مباحث المصنفات القبض على القائم على إدارة 29 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات المقرصنة في بولاق الدكرور. 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بإنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فنى وهيئات بث إذاعى محلية وأجنبية، وأنه يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيه مُحققاًَ نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح طائلة من الإعلانات عبر تلك المواقع، وأنه اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارتها.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية.

 وأمكن ضبط المتهم  "مالك ومدير المواقع الإلكترونية" وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات – عدد من التحويلات المالية لحساب المتهم على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – حافظة مستندات تحتوى على عقود وإيصالات بقيمة مالية كبيرة نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة به – 2 هاتف محمول يحتوى على أثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت - عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهم والتي يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة به).

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير  المواقع الإلكترونية وارتكابه المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة حقوق الملكية الفكرية مركز شرطة بولاق الدكرور مباحث المصنفات

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