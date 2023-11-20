محافظ الدقهلية: الطرح الفوري لشارع الجمهورية والمشاية بالمنصورة لشركات الإعلانات في مزايدة علنية

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالطرح الفوري لشارع الجمهورية والمشاية بمدينة المنصورة أمام شركات الإعلانات من خلال مزايدة علنية لتعظيم موارد الإعلانات وزيادة الدخل.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم موارد الدولة والاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة واستغلال موارد الإعلانات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، برئاسة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات لزيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وأكد "مختار" ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيرًا إلى أننا جميعًا نعمل من أجل خدمة المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن طرق جديدة لتعظيم موارد الإعلانات.

كما وجه "مختار" لمدير إدارة الإعلانات بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وسرعة حصر وتحديد الشوارع الرئيسية التي تصلح لوضع إعلانات بها بجميع المراكز والمدن وطرحها فورًا أمام شركات الإعلانات.

وأكد "المحافظ" أننا نعمل جميعًا من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وانشاء شركات متعددة.

كما أكد "المحافظ" دعمه الكامل لكافة الشركات الملتزمة بالشروط والضوابط القانونية حفاظًا على موارد الدولة، لأن هذه الموارد يتم إعادة استغلالها مرة أخرى في مشروعات خدمية للمواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للإعلانات المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وفكريه سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب محمد البدوي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، والمحاسب ياسر عنتر مراقب حسابات المحافظة، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة ريهام عبد الشافي مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندسة فريدة عبد الله مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة.