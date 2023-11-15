محافظ الدقهلية يعطي إشارة البدء لنقل مقلب نبروه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم وضع خطة طموحة للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو واستغلال مواقعها، وقريبًا سنعلن عن الانتهاء من نقل كافة المقالب العشوائية وخلو الدقهلية نهائيا من المقالب التاريخية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات ونقل كافة مقالب القمامة التاريخية بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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ومنح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء إشارة البدء لنقل مقلب نبروه على مساحة 2,5 فدان بإجمالي 200 ألف طن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لنقل المقالب العشوائية بنطاق المحافظه، وأعمال النقل تتم من خلال معدات الهيئة العربية للتصنيع، وتضم المرحلة الثالثة ( نقل مقلب نبروه وتأهيل وغلق مقلب قلابشو ونقل مقلب ميت غمر وبني عبيد ).

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس عادل الششتاوي ممثل الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة نبروه، والنائب رضا غازي عضو مجلس النواب.

وقال " المحافظ": قمنا بوضع خطة طموحة للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية بنطاق المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو وفقًا للاشتراطات البيئة والصحية، وإعادة استغلال كافة المواقع بعد إخلائها في مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال إنشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى إزالة الأثر السلبي الذي تمثله هذه التراكمات علي البيئة المحيطة.

كما قال " مختار ": قريبًا سنعلن عن الانتهاء من نقل كافة المقالب العشوائية وخلو الدقهلية نهائيا من المقالب التاريخية لتصبح أول محافظة خالية تمامًا من المقالب وتجمعات القمامة تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 والذي استضافته مصر في شرم الشيخ واستعدادا لمشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات العربية.

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تضم 11 مقلبا عموميا هم ( سندوب - تمي الإمديد - الجمالية - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزلة - نبروه - ميت غمر - بني عبيد - قلابشو) وتم الانتهاء من نقل 7 مقالب هم ( سندوب - تمي الإمديد - الجمالية - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزلة) بإجمالي 1,5 مليون طن بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه.

وأوضح " مختار " بأنه جاري تأهيل وغلق مقلب قلابشو ضمن أنشطة مشروع مصرف كتشنر وتوفير الموارد المالية لنقل مقلبي ( ميت غمر وبني عبيد ) لتصبح الدقهلية بدون مقالب عشوائية.

وأشار " المحافظ " إلى أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائي للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير، والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يومية للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة.

وثمن " مختار " دور وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة علي دعمه الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ونقل كافة المقالب التاريخية والتي كانت لها تأثيرات سلبية على صحة وحياة المواطنين من خلال بيئة غير نظيفة.