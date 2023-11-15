محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي ثلاثة أشهر

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس وبني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع أهمية تحقيق مطالب المواطنين أولياء الأمور حرصا على مصلحة أبنائهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي ثلاثة أشهر عن السن المقرر بإدارات دكرنس وبني عبيد وتمي الأمديد وميت سلسيل لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2017 وحتى 30 نوفمبر 2017 نظرًا لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024 مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات إلا بعد عام دراسي كامل.

وأشار "مختار" إلى أن النزول بالسن المقرر في الإدارات سالفة الذكر تمت الموافقة عليه لوجود أماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة وتحقيق رغبة أولياء الأمور.

جاء ذلك بناءً على ما عرضته ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على محافظ الدقهلية.