الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار في الدقهلية

كسح مياه الأمطار،
كسح مياه الأمطار، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية، استمرار أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمدن وأحياء ومراكز وقرى المحافظة منذ أمس ولليوم الثاني على التوالي من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كسح مياه الأمطار، فيتو

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط أمطار، وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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كسح مياه الأمطار، فيتو

ففي محافظة الدقهلية وعقب سقوط الأمطار بمدن وأحياء وقرى المحافظة وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد تواصلت أعمال كسح وشفط مياه الأمطار منذ أمس ولليوم الثاني على التوالي، وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأكد " مختار" أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا على راحة المواطنين. 

جدير بالذكر، أنه قد تعرضت أمس بعض مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية لسقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق ومستمرة حتى اليوم بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء. 

 

وأكد “مختار” أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة..

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

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الإستعداد القصوي الإستعدادات اشراف ومتابعة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الوحدات المحلية أيمن مختار محافظ الدقهلية درجة الإستعداد القصوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

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