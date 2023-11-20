رئيس تجارية الدقهلية يشارك في الملتقى التوظيفى الأول لحقوق المنصورة

شارك المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، فى فعاليات الملتقى التوظيفى الأول لكلية الحقوق جامعة المنصورة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والمهندس أحمد السعيد السلاب عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة ميادة على حسن مدير الخريجين، والدكتورة أمانى على الحديدى نائب مدير الخريجين، وذلك بقاعة السنهورى بكلية الحقوق.

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وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن، وألقى الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لخدمة المجتمع، الكلمة الافتتاحية للملتقى، تلاها كلمة الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية.

وألقى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة، أكد فيها أن الليسانس أو البكالوريوس لم يعد كافيا للتعيين وإنما لابد من اكتساب المزيد من المهارات والدراسات العليا واكتساب اللغات والخبرات وغيرها ممن يؤهل لسوق العمل.

وفى كلمته أكد المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، حرصه على تلبية الدعوة لنقل خبرات سوق العمل للطلاب والخريجين والتعرف على الدور التى تقوم به الغرفة التجارية، والتى تمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من ٣٠٠ ألف تاجر وصانع ومؤدى خدمة

وأشار إلى الدور التى تقوم به الدولة فى دعم ومساندة الشباب وتعزيز دوره فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد المصرى، ومؤكدا أن التحدى الأكبر التى تواجهه الدولة هو إيجاد فرص عمل وتشغيل الشباب وستنجح فى حلها بتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات والمجتمع المدنى مع الحكومة المصرية لتأهيل وربط الشباب والخريجين بسوق العمل، موجها الدعوة لكل التجار والصناع والشركات والمؤسسات للتعاون مع كلية الحقوق وجامعة المنصورة عامة لتوفير فرص عمل فى مثل هذه الملتقيات.

واصطحب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية لافتتاح معرض الملتقى بحديقة المستقبل التابعة للكلية والتحاور مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة فى الملتقى والتعرف على العروض المقدمة والوظائف المتوفرة لديهم.

وفى نهاية الملتقى كرم الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، رئيس الغرفة التجارية، لمشاركته الفعالة فى المؤتمر ونقل خبرات الإقتصادية لشباب الخريجين، والدور الإيجابي للغرفة التجارية كحلقة وصل بين الخريجين والشركات وسوق العمل.