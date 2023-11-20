مياه الدقهلية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار (صور)
رفعت مياه الدقهلية درجة الاستعداد والتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة.
أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة لمواجهة هطول الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية؛ من خلال تمركزات لفرق الطوارئ، وجاهزية جميع المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.
وفور هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المحافظة، قامت الشركة بالتعامل الفوري معها بواسطة الأفراد وسيارات الكسح والنافوري، حرصًا من الشركة على عدم إعاقة حركة المرور بسبب مياه الأمطار.
وتتلقى الشركة شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة من الخط الساخن ١٢٥ من أي خط أرضي على مستوى المحافظة.
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