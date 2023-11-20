الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مياه الدقهلية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار (صور)

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار في الدقهلية.، فيتو

رفعت مياه الدقهلية درجة الاستعداد والتعامل الفوري لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة.

رئيس مياه الدقهلية، فيتو

 أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة لمواجهة هطول الأمطار طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية؛ من خلال تمركزات لفرق الطوارئ، وجاهزية جميع المعدات والسيارات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار.

مياه الدقهلية، فيتو

 وفور هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المحافظة، قامت الشركة بالتعامل الفوري معها بواسطة الأفراد وسيارات الكسح والنافوري، حرصًا من الشركة على عدم إعاقة حركة المرور بسبب مياه الأمطار.

Advertisements

 

 

كسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية، فيتو

وتتلقى الشركة شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة من الخط الساخن ١٢٥ من أي خط أرضي على مستوى المحافظة.

شاهد، هطول أمطار غزيرة على المستشفى الإندونيسي بغزة

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإستعداد القصوي التعامل الفورى الأمطار الغزيرة السياسة الخارجية ت هيئة الأرصاد الجوية هطول الأمطار الغزيرة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية رفع درجة الاستعداد القصوي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

مواد متعلقة

وزير الإسكان يبحث الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

أمطار ما بين الغزيرة والمتوسطة، استمرار الطقس المتقلب في الغربية (فيديو)

أمطار دون توقف على بورسعيد وانخفاض درجة الحرارة (فيديو)

الأكثر قراءة

مسؤول إسرائيلي: لا صفقة لتبادل الأسرى بين الجيش وحماس بدون قيادة مصرية للوساطة

بعد أنباء انفصالهما من هي أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

إيرادات الأفلام أمس، بلوموندو في المقدمة وفوي فوي فوي ثانيا

النيابة تعاين حريق مزرعة دواجن في الدقهلية

يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

تفريغ الكاميرات في محيط مصرع شاب صدمته سيارة أثناء ملاحقته لصين سرقا هاتفه في الهرم

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 20-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية