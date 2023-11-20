آثار الطقس السيئ بالمحافظات، سقوط عامود إنارة وشجرة واندلاع حريق ونفوق 5000 دجاجة خسائر الدقهلية، وسقوط عقارين بالإسكندرية وبورسعيد

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بتعزيز الاستعدادات في المحافظات لمواجهة تداعيات الظروف الجوية السيئة، التي تشمل رياح قوية وعواصف ترابية وتساقط أمطار متوقع في الساعات القادمة.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في مناطق محافظات والسواحل الشمالية.

آثار الطقس السيئ بالمحافظات

وسجلت عدة محافظات في مصر خلال الساعات الماضية تأثرها بالأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك محافظة الدقهلية وبورسعيد ومحافظة الإسكندرية ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي.

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محافظة الدقهلية، شلل في المواصلات وحريق هائل

فقد شهدت محافظة الدقهلية تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة في أنحائها، مما دفع الجهات التنفيذية في المحافظة إلى رفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية.

سقوط عمود إنارة وشجرة في ميت غمر بالمنصورة

ونتيجة للظروف الجوية السيئة، تسبب سقوط عمود إنارة وشجرة على سيارة نقل في طريق ميت غمر بالمنصورة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة، استجابت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وشرطة المرور على الفور للحادث وعملت على إزالة العوائق لتسهيل حركة المرور.

نفوق 5 آلاف دجاجة بميت سلسيل بالدقهلية

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نفوق 5 آلاف دجاجة في مزرعة دواجن بحوض العلوة في قرية الجوابر بمركز ميت سلسيل بالدقهلية، بسبب الرياح القوية وتقلبات الطقس، توجه فريق من النيابة العامة إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

انهيار عمارة سكنية بـ بورسعيد

في بورسعيد، شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة وانخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما أدى إلى انهيار عمارة سكنية في منطقة البازار بحي الشرق.

تم استدعاء سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى الموقع للتعامل مع الوضع ونقل المصابين إلى المستشفى.

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنهار في حي الشرق لتفقد الحادث والتعامل مع تداعياته وتقدير حجم الخسائر والإصابات والوفيات.

انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

في الإسكندرية، شهد حي الجمرك بالإسكندرية انهيارًا جزئيًا لعقار بالمنطقة دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن 14 حارة دويك بمنطقة بحري دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح.

تدابير حكومية لضمان سلامة المواطنين

وفي هذا السياق، يتم توعية المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتنظيف الشوارع وإزالة المخلفات والأشجار المتضررة لتسهيل حركة المرور واستعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتأثرة.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين بالابتعاد عن المناطق الساحلية وتجنب التواجد بالقرب من المجاري المائية وتجنب التنزه في الأماكن المكشوفة خلال فترات تلك الأحوال الجوية السيئة.

وتأتي هذه التدابير في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي تداعيات سلبية للأحوال الجوية السيئة.