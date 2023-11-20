نشرة الأخبار، التموين: مخزون السكر يكفي حتى أبريل المقبل.. 15 شهيدا في قصف إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي بغزة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين: إن هناك فجوة في السكر ما بين الإنتاج والاستهلاك بحجم يصل لـ500 ألف طن، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 90% من السكر محليًا.

أسباب أزمة السكر

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن عدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى جانب انخفاض الكميات المعروضة من السكر في السوق، تسبب في التحركات السعرية.

Advertisements

البورصة السلعية

وأشار: وزارة التموين أدت ما عليها، حيث قامت بضخ كميات من السكر في البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن، بحيث يباع الكيلو للمواطن بـ27 جنيها.

قال الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": "لو نعود بالذاكرة إلى بداية الألفية عندما وصل بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم، وظهر خطابه السياسي، ووقتها طلب زيارة مصر أكثر من مرة، وحينها قيل له بالنص والحرف: إن القاهرة لن تستقبلك، والأمريكان في ذلك الوقت بدأوا يضغطون على مصر لتستقبل نتنياهو، حينها عقد الرئيس مبارك جلسة حوارية ليست للنشر مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف في ذلك الوقت، وقال لهم بالنص: إن هذا الرجل لن يستطيع أن يصنع سلاما، وعندما قيل له لماذا؟، قال لأنه ليس مقاتلا وإنما شخص جبان".

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين من لواء المظليين في جيش الاحتلال خلال الاشتباكات في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال، شنت هجوما بالمدفعية على مدرسة الكويت التي تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن أكثر من 15 فلسطينيا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش: "لا نستطيع تبين حجم الضرر والإصابات حتى الآن، ونتوقع أن يطالبنا الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

وأشار إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي.

قال محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

صعوبة خروج المرضى من غزة

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية.

صعوبة تقديم الخدمات الطبية بغزة

ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.

أكد عاموس هوكستين، كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي، أن بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح.

وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".

وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها العربية السعودية، كان "قويا للغاية" خلال العامين الماضيين.

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق، إن إيران لديها أربع أذرع في المنطقة، وهي: حزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، وجميعها تعمل بأمر من طهران.

أوامر إيران للحوثيين

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” بقناة “تن”: إعلان الحوثيين احتجاز سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي كان بأمر من إيران، لافتًا إلى أن طهران اليوم في موقف مخزٍ، لأن الجميع كان يعتقد بأن إيران ستشارك في الحرب الحالية على قطاع غزة، وهذا لم يحدث.

حقق مرشح الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، المعارض، خافيير ميلي فوزًا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، حيث حصل على حوالي 56 في المائة من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد، سيرخيو ماسا، الذي أقر بالهزيمة، على حوالي 44 في المائة من الإجمالي، مع إحصاء 86 في المائة من الأصوات.

النتائج ليست كما كنا نأمل

وقال ماسا في تصريحات له قبل الإعلان رسميا عن النتائج: "من الواضح أن النتائج ليست كما كنا نأمل، ولقد تحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته وقدمت له تمنياتي بالتوفيق، لأنه هو الرئيس الذي اختارته غالبية الأرجنتينيين للفترة الرئاسية القادمة لأربع سنوات".

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب صامويل دو كانيون بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تألق محمد الشناوي

وقدم محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته عبر مسيرته مع الفراعنة في السنوات الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه رغم الفرص الكثيرة المؤكدة التي أتيحت للمنتخب السيراليوني طوال أحداث المباراة، إلا أن الشناوي كان سدا منيعًا أمامها وحرم لاعبي المنافس من هز شباك منتخب مصر.

فازت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا، بلقب ملكة جمال الكون 2023 في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتلقت بالاسيوس (23 عامًا) التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني جابرييل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراجوا بهذه المسابقة.