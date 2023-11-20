الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف رسالة إيران لأمريكا وإسرائيل بعد سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

اختطاف سفينة إسرائيلية
اختطاف سفينة إسرائيلية من قبل الحوثيين، فيتو

طوفان الأقصى، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق، إن إيران لديها أربع أذرع في المنطقة، وهي: حزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، وجميعها تعمل بأمر من طهران.

أوامر إيران للحوثيين

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “بالورقة والقلم” بقناة “تن”: إعلان الحوثيين احتجاز سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي  كان بأمر من إيران، لافتًا إلى أن طهران اليوم في موقف مخزٍ، لأن الجميع كان يعتقد بأن إيران ستشارك في الحرب الحالية على قطاع غزة، وهذا لم يحدث. 

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رسالة إيران

وأوضح: ما حدث من اختطاف السفينة الإسرائيلية من قبل الحوثيين رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى كل من يهمه الأمر في المنطقة على أنها قادرة على  المواجهة، مشيرًا إلى أن إيران تسيطر بشكل مباشر على مضيق هرمز، ولديها القدرة على السيطرة على باب المندب من خلال الحوثيين في اليمن. 


قوة مصر العسكرية

ولفت إلى أن شراء مصر حاملتي الطائرات الميسترال وطائرات الرافال الفرنسية كان هدفه تأمين الأمن القومي المصري إلى أبعد مدى، مشيرًا إلى أن الطائرات المصرية إف 16 لم تكن قادرة على الوصول إلى باب المندب مثل طائرات الرافال، خلاف أن شراء أسلحة من فرنسا وروسيا نوع  مصادر السلاح المصري، وهذا كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية.
 

نتنياهو يواجه مصير السجن بعد الحرب

وأكد: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الحرب على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتعرض للسجن بعد انتهاء الحرب، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد أكبر الخاسرين، لأن عملية "طوفان الأقصى قامت بضرب سمعة جيش الاحتلال الذي كان يصنف نفسه بالجيش الذي لا يُقهر. 


اختراق نظام قبة الصخرة

ولفت: الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن يقدر قوة المقاومة، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تخترق نظام قبة الصخرة الدفاعي الأمريكي من خلال إطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ في وقت واحد، وهذا أدى لعدم قدرة القبة على مواجهة كافة الصواريخ، وسقوط الكثير من الصواريخ على الاحتلال. 

 

قوة المقاومة الفلسطينية


وأشار إلى أن المقاومة استطاعت أن تسيطر على 3 مستعمرات بشكل كامل خلال أول 3 أيام من عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن المستعمرة الواحدة تماثل حي مصر الجديدة، وبنيت على عدة سنوات.

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

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مشكلة بايدن

وأضاف أن هناك تغيرًا في العالم تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت لانخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة كبيرة، وحال استمرار الحرب سيؤدي إلى المزيد من خسائر الأصوات في الانتخابات المقبلة.

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إيران أمريكا إسرائيل الحوثيين طوفان الأقصى اختطاف سفينة إسرائيلية اللواء سمير فرج الخبير العسكري ومدير الشئون المعنوية الأسبق طهران طائرات الرافال

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