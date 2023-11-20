الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هل تستخدم الدول العربية النفط سلاحا لوقف حرب غزة؟، الخارجية الأمريكية تكشف مفاجأة

النفط، فيتو
النفط، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد عاموس هوكستين، كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي، أن  بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح.

وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائما نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".

وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها العربية السعودية، كان "قويا للغاية" خلال العامين الماضيين.

Advertisements

وقال كبير المستشارين: "التعاون والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين للنفط كان قويا للغاية خلال العامين الماضيين في محاولة لمنع وقوع صدمات بمجال الطاقة".

واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائما على بعض القضايا

وأضاف هوكستين، أن الدول العربية تدرك جيدا الموقف الأمريكي في هذا المجال. وأضاف أن واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائما على بعض القضايا، لكن يمكنهم "العمل معا".

ورفض كبير المستشارين، التعليق على إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج نفط أوبك+ والمفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية أو منتجي النفط الآخرين، لكنه شدد على وجود اتصالات منتظمة "بشأن مجموعة من القضايا".

 المستشفى الإندونيسي

 

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال مدير الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش:  "لا نستطيع تبين حجم الضرر والإصابات حتى الآن، ونتوقع أن يطالبنا الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

إصابة طبيب

عن حجم الخسائر المبدئية، أوضح أن أحد الأطباء أصيب من جراء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أن المستشفى الإندونيسي يتواجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

خمسة عشر شهيدا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة

صحة غزة: انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، وإصابة طبيب في الغارات الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار غزة الآن النفط الدول العربية مستشاري الخارجية الأمريكية دول الخليج المنتجة للنفط السعودية واشنطن

مواد متعلقة

خمسة عشر شهيدا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة

صحة غزة: انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، وإصابة طبيب في الغارات الإسرائيلية

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف شمال قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

الأكثر قراءة

اليوم، افتتاح مسرحية إيمي غانم والرداد في موسم الرياض و13 شرطا للدخول

عامر حسين يعلن إيقاف الدوري 2 يناير، ويكشف المستور حول طلب وائل رياض المشاركة ببطولة شمال إفريقيا

هل تستخدم الدول العربية النفط سلاحا لوقف حرب غزة؟، الخارجية الأمريكية تكشف مفاجأة

سامح شكري: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر

طريقة عمل عيش الكريب في البيت بطريقة احترافية

رفع فيلم "سكر" من السينمات خلال يومين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 20-11-2023 في مصر

المنتخب يعود اليوم للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في تصفيات المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

الفنانون الفرنسيون ينظمون مسيرة صامتة من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صور)

شاهد، هطول أمطار غزيرة على المستشفى الإندونيسي بغزة

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية