الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: كارثة صحية في غزة بعد استهداف الاحتلال لكل المستشفيات

معاناة سكان غزة بسبب
معاناة سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا من الناحية الصحية، نتيجة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات أو حصارها حتى خرج معظمها عن العمل وتسبب في كارثة صحية.

 

صعوبة خروج المرضى من غزة

وأضاف خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي مريض لا يمكن أن يخرج من قطاع غزة إلا بعد تدخل جهات خارجية.

 

صعوبة تقديم الخدمات الطبية بغزة

ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على اتصال دائم مع الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات والهيئات الدولية، لكن الوضع ليس بالسهولة لتقديم الخدمات الطبية في غزة.

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صحة غزة: استشهاد 150 فلسطينيا شمال القطاع اليوم

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة

مناشدة الهلال الأحمر الفلسطيني


وذكر أن القطاع الصحي في غزة يواجه ضغطا من جهتين، الأولى هي إصابات وجرحى القصف الإسرائيلي، والثاني هو المرضى الذين كانوا في الرعاية الصحية أو من يحتاجون رعاية، ونحن نناشد بتدخل الضمائر الإنسانية حول العالم بإنشاء ممرات إنسانية لخروج المرضى لاستكمال علاجهم.

 

شهداء غزة

 

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 13000 شهيد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.

 

توقف عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بغزة
 


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس: "عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود".

 

تحويل مستشفى الشفاء لمقبرة جماعية
 


وتابع: "نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية عن تحويل مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية"، مطالبا بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات.

 

ومن ناحية أخرى، وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء امس الأحد تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك.

وقال جوتيريش: "عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف النار".

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.

 

أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش
 

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي أظهر فيها الوجه القبيح للمحتل الإسرائيلي، والتمس العذر لشعب قابع تحت الاحتلال فقد الأمل في الغد، واعتبر أن ما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر -في إشارة إلى طوفان الأقصى- لم يأتِ من فراغ.

صحيح أن جوتيرش، عاد في محاولة يائسة لترضية الصهاينة بتوضيح تصريحاته ونفيه الدفاع عن حماس، بعدما اتهمته إسرائيل بدعم ما أسمته "الإرهاب".. لكن حتى رضوخه لم يلقَ قبولا لدى محتل لا تعرف الإنسانية طريقا إلى قلوبه المتحجرة لتحقيق أهدافه الصهيونية على حساب الأبرياء من النساء والأطفال.

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