التموين: مخزون السكر يكفي حتى أبريل 2024، والمستهلكون والمحتكرون وراء الأزمة

أسعار السكر، قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين: إن هناك فجوة في السكر ما بين الإنتاج والاستهلاك بحجم يصل لـ500 ألف طن، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 90% من السكر محليًا.

أسباب أزمة السكر

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إلى أن عدم توافر العملة الأجنبية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى جانب انخفاض الكميات المعروضة من السكر في السوق، تسبب في التحركات السعرية.

البورصة السلعية

وأشار: وزارة التموين أدت ما عليها، حيث قامت بضخ كميات من السكر في البورصة السلعية بسعر 24 ألف جنيه للطن، بحيث يباع الكيلو للمواطن بـ27 جنيها.

Advertisements



زيادة استهلاك السكر

ولفت إلى أن شعور المواطن بإمكانية ارتفاع أسعار السكر أحدث نوعا من التكالب على الشراء، وهو ما أدى لزيادة الاستهلاك بصورة مضاعفة وقيام بعض المحتكرين بتجميع السكر لإعادة تدويره وبيعه في أماكن أخرى بأسعار مرتفعة.

مخزون السكر

وأوضح: حجم المخزون من السكر يكفي لشهر إبريل المقبل، وهذا المخزون ليس للبيع والشراء، ولكن هدفه مواجهة الأزمات مثل الإغلاق الذي حدث في أزمة كورونا.

التكالب على شراء السكر

وتابع: "السكر موجود في السوق، ولا يوجد أي نقص في السلعة، ولكن تكالب المواطنين على شراء السكر هو ما أدى إلى المشكلة".