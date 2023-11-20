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لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

ملكة جمال الكون،
ملكة جمال الكون، فيتو

فازت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا، بلقب ملكة جمال الكون 2023 في النسخة الثانية والسبعين من المسابقة التي نظّمت هذا العام في السلفادور.

وتلقت بالاسيوس (23 عامًا) التاج والوشاح من ملكة جمال الكون السابقة الأمريكية أربوني جابرييل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها متسابقة من نيكاراجوا بهذه المسابقة. 

الوصيفة الأولى تايلاندية

فيما حصلت التايلاندية أنتونيا بورسيلد على لقب الوصيفة الأولى والأسترالية مورايا ويلسون على لقب الوصيفة الثانية.

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وقد فازت بالاسيوس التي قالت: إن التواضع والامتنان من صفاتها الأساسية، على 83 متسابقة شاركن خلال أسبوع من المسابقات التي شملت ارتداء ملابس سباحة وفساتين سهرة وفساتين تقليدية.

ملكة جمال الكون، فيتو

وخلال إجابتها عن السؤال النهائي أمام لجنة التحكيم، أكدت بالاسيوس أهمية المساواة في الأجر بين الجنسين حتى تتمكن المرأة من "العمل في أي مجال".

وقالت: "لا حدود للنساء".

السير على خشبة مسرح

وقامت جميع المشاركات بالسير على خشبة مسرح في صالة أدولفو بينيدا الوطنية للألعاب الرياضية التي تم تجديدها حديثًا في العاصمة سان سلفادور.

وقد أعلن منظمو الاحتفال الذي حضره رئيس السلفادور نجيب بوكيلة أن النسخة المقبلة ستقام في المكسيك.

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شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا ملكة جمال الكون 2023 السلفادور رئيس السلفادور نجيب بوكيلة

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