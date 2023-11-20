خمسة عشر شهيدا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في غزة

أخبار غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن أكثر من 15 فلسطينيا استشهدوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد استهدفت كل من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي بإطلاق النار المباشر، موضحة أن قوات جيش الاحتلال أطلقت رشقات من الرصاص تجاه المنازل المحيطة بالمستشفى شمال غزة.

أكد مدير الصحة الفلسطينية بغزة، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن عمليات القصف متواصلة لاستهداف المستشفى الإندونيسي ومحيطه، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

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وقال مدير الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، منير البرش: "لا نستطيع تبين حجم الضرر والإصابات حتى الآن، ونتوقع أن يطالبنا الاحتلال بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

إصابة طبيب



عن حجم الخسائر المبدئية، أوضح أن أحد الأطباء أصيب من جراء الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أن المستشفى الإندونيسي يتواجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.



حريق في محيط مستشفى الإندونيسي

اندلع حريق في محيط المستشفى الإندونيسي؛ جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة"، على حسابها الشخصي بموقع "إكس"، تويتر سابقا.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحة أنه نشبت اشتباكات بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية.

غارات جوية إسرائيلية على خان يونس



وأفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل، بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، وحي الزيتون والصبرة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية على خان يونس جنوب غزة، واستهدف حزاما ناريا للاحتلال محيط مدينة حمد جنوب غزة.

طيران الاحتلال يستهدف منازل شمال وجنوب غزة



كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، عدة منازل شمال قطاع ووسط وجنوب غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفقا لما أفادت به وكالة “وفا”، الفلسطينية.

وقالت: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد، والمخيم شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة.

وأضافت، أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المواطنين إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.

وأشارت إلى أن سلاح الجو قصف منزلا لعائلة صالحة في منطقة حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة.