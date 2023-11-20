عصام كامل: انتهت حرب 7 أكتوبر، وإسرائيل تلقت هزيمة ساحقة والعواصم العربية تتحرر من الاستعمار (فيديو)

طوفان الأقصى، قال الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع "فيتو": "لو نعود بالذاكرة إلى بداية الألفية عندما وصل بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم، وظهر خطابه السياسي، ووقتها طلب زيارة مصر أكثر من مرة، وحينها قيل له بالنص والحرف: إن القاهرة لن تستقبلك، والأمريكان في ذلك الوقت بدأوا يضغطون على مصر لتستقبل نتنياهو، حينها عقد الرئيس مبارك جلسة حوارية ليست للنشر مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف في ذلك الوقت، وقال لهم بالنص: إن هذا الرجل لن يستطيع أن يصنع سلاما، وعندما قيل له لماذا؟، قال لأنه ليس مقاتلا وإنما شخص جبان".



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سر رفض مبارك استقبال نتنياهو في القاهرة

وتابع خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إي تي سي": "مبارك رفض استقبال نتنياهو في القاهرة، وقال إنه لا يرغب في لقائه ولا يمكن أن يدخل القاهرة، وأومأ إلى رؤساء تحرير الصحف، بشكل غير مباشر: أتمنى ألا تسكتوا إذا اضطررت بسبب الضغوط الأمريكية، لاستقباله في القاهرة، وبالفعل، خرجت صحف في ذلك الوقت تهاجم الرئيس مبارك؛ كيف تلتقي بقاتل وأن ذلك يأخذ من شعبيتك، وهذا كان موقفا مصريا مبكرا قبل أن تتضح الجرائم التي ارتكبها، فالسيرة الذاتية لنتنياهو أنه جبان والجبان هو الذي يقتل الأطفال والنساء".



هزيمة إسرائيل

وأكد: "انتهت حرب 7 أكتوبر، وهزمت إسرائيل هزيمة ساحقة، ويكتب تاريخ جديد للقضية الفلسطينية".



ثمن الحرية وانتصار غزة

ولفت: "ذات مرة قال مبارك: أندهش للذي يستخدم طائرات إف 16 ضد عزل، ما تقوم به إسرائيل من هدم البيوت وقتل الناس هذا هو ثمن الحرية، وغزة ربما تكون المنطقة الوحيدة المحررة في محيطنا للأسف الشديد، الحرب انتهت وغزة انتصرت بدماء أبنائها وتكتب تاريخا جديدا".



السردية الإسرائيلية الهشة

وأشار: "لم تعد السردية الإسرائيلية هي السائدة، لأننا نعيش عصرا جديدا من الإعلام، والرأي العام الغربي رأي أن هناك إعلاما جديدا وهو الإعلام الاجتماعي، والكاميرات التي صورت كثيرا من مشاهد القتل والذبح ربما في كثير منها التي تعتمد عليها القنوات الكبيرة تأتي من الإعلام الاجتماعي، ولم تصبح هناك هيمنة للإعلام القديم، ولذلك نرى أن الشارع الغربي قد بدأ يستفيق على سردية أخرى أقرب للحقيقة تعتمد على الصوت والصورة، ولأول مرة نرى حربا على الهواء مباشرة من داخل الحدث، والتسجيل فيها لا يمكن تزييفه، وفي رواية مستشفى الشفاء التي أبرزها متحدث جيش الاحتلال أظهرت بوضوح أنها رواية هشة وضعيفة، ولذلك هذا يفسر فكرة هذا الهدير الشعبي في باريس الذي يضغط على ماكرون ليغير رأيه، وفي بريطانيا صاحبة الوعد تخرج مظاهرة تفوق مليونية تزلزل الوضع هناك، ثم يتم عزل وزيرة الداخلية، وكل هذا من ثمار انتصار غزة، غزة لم تنتصر في الحرب فقط ولم تنتصر في فضح السردية الإسرائيلية، وإنما أسقطت المجتمع الغربي بمنظومته القيمية التي ظل لعقود يفرضها على الشرق الأوسط".

رسالة للعواصم العربية

ولفت: "آن الأوان لعواصم عربية كثيرة أن تدير ظهرها لأمريكا وتخلق علاقات متوازنة مع الصين وروسيا، وبعد إعادة تشكيل خريطة العالم على العرب أن يفكروا الآن هل يظلوا في نفس المنطقة حال كونهم حلفاء استراتيجيين لدولة تهزمهم في كل مرة بقضاياهم؟ أتصور أن فيه بعض المناطق مثل الرياض بدأت تأخذ منحى مختلف وظهر ذلك في الحوار الإيراني السعودي مع عراب الصفقة الصين، يجب أن يكون هناك توازن ويقف السياسي العربي ليسأل نفسه هل يجب أن نبقى حلفاء استراتيجين لدولة تسحقنا كل مرة في قضيتنا الأم وفي حقنا الطبيعي للدفاع عن أرض فلسطين ومقدساتنا".



معركة العرب

وأشار: "كان المفروض أن هناك لجنة سباعية مشكلة للخروج في معركة دبلوماسية للعواصم التي لا تزال تقف بعيدا عن دعم القضية الفلسطينية، وبدأت في التحرك لكسر حصار غزة، وكسب دعم العالم لوقف إطلاق النار ودعم إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، ووزير خارجية الأردن صرح أن مجرد التفكير في التهجير هو إعلان حرب على الأردن، ورئيس مجلس النواب هناك أوصى بإعادة النظر في معاهدة السلام مع الكيان المحتل".

تحرير العواصم العربية من الاحتلال والاستعمار غير المباشر

وواصل: "القضية الفلسطينية قضية مصير، وإن تركنا الأمر على ما هو عليه سيتم تشكيل خريطة العالم ولن يكون للعرب مكان فيها، فلا يجب انتظار ما سيقرره العالم، وكل من يتصور أو يلوم أهل فلسطين على أنهم قاوموا الاحتلال أن يدرك أن بداية فكرة المقاومة بهذا الشكل وسحق إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهزيمتها هزيمة منكرة هي بداية جيدة لتحرير العواصم العربية والإسلامية من الاستعمار والاحتلال غير المباشر، وبداية لوحدة الصف الفلسطيني وفقا لما صرح به إسماعيل هنية وإشادته بموقف الضفة الغربية، وهذا تحرك سريع وحماس بعد الحرب لابد أن تعيد هيكلتها بأن تكون حزبا سياسيا معارضا لتآكل أرض فلسطين".

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