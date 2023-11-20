فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

الأرجنتين، حقق مرشح الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، المعارض، خافيير ميلي فوزًا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، حيث حصل على حوالي 56 في المائة من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد، سيرخيو ماسا، الذي أقر بالهزيمة، على حوالي 44 في المائة من الإجمالي، مع إحصاء 86 في المائة من الأصوات.

النتائج ليست كما كنا نأمل

وقال ماسا في تصريحات له قبل الإعلان رسميا عن النتائج: "من الواضح أن النتائج ليست كما كنا نأمل، ولقد تحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته وقدمت له تمنياتي بالتوفيق، لأنه هو الرئيس الذي اختارته غالبية الأرجنتينيين للفترة الرئاسية القادمة لأربع سنوات".

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وبهذا الفوز، أطاح ميلي بالائتلاف البيروني المهيمن منذ فترة طويلة ومرشحه سيرخيو ماسا، الذي كان وزيرًا للاقتصاد وشهدت البلاد خلال وجوده في المنصب، تضخمًا بنسبة 143 في المائة ومستويات فقر قياسية.

تصريحات مثيرة للجدل

الاقتصادي البالغ من العمر 53 عامًا، والذي يتمتع بشعر غير تقليدي وشاربين كثيفين، يثير مقارنات بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس البرازيل جاير بولسونارو، بسبب أسلوبه الجريء وتصريحاته المثيرة للجدل.

وكانت أبرز بنود برنامجه هي التخلص من البيزو المتعثر لصالح الدولار الأمريكي و"تفجير" البنك المركزي للتخلص من "سرطان التضخم".

خافيير ميلي يعارض الإجهاض، ويؤيد حق حمل السلاح، وتعهد بقطع العلاقات مع شركاء التجارة الرئيسيين للأرجنتين، الصين والبرازيل، وأساء إلى البابا فرنسيس، وشكك في حصيلة القتلى خلال الحكم القاسي في الأرجنتين، وقال إن البشر ليسوا وراء تغير المناخ.

ضحايا الأرجنتين في إسرائيل

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياجو كافييرو، عدد ضحايا بلاده في إسرائيل من جراء القصف فى عملية طوفان الأقصى، قائلًا: إن 7 أرجنتينيين قتلوا في الهجمات التي شنها مسلحو حماس في إسرائيل، فيما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين.

وأضاف أن نحو 625 مواطنًا في إسرائيل طلبوا أيضًا العودة إلى الأرجنتين.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: إن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

زوج وزوجة

وقال تاياني لإذاعة "راي" الرسمية: "إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته.. كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما".

وأضاف: "نأمل في العثور عليهما، لكنْ ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا". ولم يذكر اسميهما.

