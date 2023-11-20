في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

يستحوذ رجل بريطاني وُلِدَ بلا ذراعين على إعجاب سائقي السيارات، حيث يقود شاحنته بمهارة باستخدام قدميه.

ويقوم ريتشي بيتس، (41 عامًا)، بفتح باب سيارته المرسيدس باستخدام أصابع قدميه، قبل أن يربط حزام الأمان، وهو قادر على تشغيل سيارته بقدميه، ويتمتع بالتحكم الكامل في الشاحنة، رغم عدم خضوعها لأي تعديل.

يستخدم قدمه اليمنى للالتفاف

وتوضح اللقطات، التي تداولتها مواقع التواصل، ريتشي وهو يستدير بكعبه الأيسر، بينما يستخدم قدمه اليمنى للالتفاف حول الزوايا والإشارات.

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ويقود ريتشي وهو أب لطفلين سيارته عبر بريطانيا منذ أكثر من 20 عامًا، ولم يتعرض لحادث واحد حتى الآن.

ريتشي بيتس يقود الشاحنة بقدميه، فيتو

وكالة DVLA

وقد تم تقييم ريتشي، من تشيتشيستر، غرب ساسكس، من قبل وكالة DVLA في عمر 17 عامًا للتحقق من وقت رد فعله.

كما جلس في جهاز محاكاة بدواسات وعجلة قيادة موصولة بجهاز كمبيوتر، كما هو الحال في التدريب على الفورمولا 1.

جولة في سيارة نيسان ميكرا

وعلى إثر اجتياز التجربة، تم أخذ ريتشي في جولة في سيارة نيسان ميكرا حيث أبهر المراقبين، وسُمح له بتلقي الدروس وأكمل 10 دروس، قبل اجتياز اختباره لأول مرة، عندما كان عمره 18 عامًا، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقد وُلِد ريتشي وهو الابن الأكبر بين 4 أشقاء مصابًا بحالة نادرة تسمى فوكوميليا، والتي تركته بلا ذراعين.

عقار الثاليدومايد

ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب كأثر جانبي لعقار الثاليدومايد أثناء الحمل، ولكن يمكن أن يحدث بشكل عشوائي.

ويحوز ريتشي الآن رخصة عادية، ويدفع سعرًا قياسيًا للتأمين الخاص به، لكنه يخشى أن يتم إيقافه من قبل رجال الشرطة، لأن الضباط لا يتفهمون وضعه دائمًا على الفور.

ويؤكد ريتشي: "أعتبر نفسي محظوظًا.. لو لم أولد هكذا، لما كنت الشخص الذي أنا عليه اليوم.. لقد بدأت في تعلم القيادة في وقت مبكر عندما صنع لي والدي عربة صغيرة معدلة للتجول في مزرعته.. عندما كنت أكبر سنًا، قامت جمعية خيرية محلية بدفع تكاليف دروس القيادة الخاصة بي.. أنا أنقل أطفالي إلى المدرسة، وأقود سيارتي على طرق خطرة في جميع أنحاء البلاد".

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