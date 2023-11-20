الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

يقود ريتشي بيتس شاحنته
يقود ريتشي بيتس شاحنته الصغيرة باستخدام قدميه، فيتو

يستحوذ رجل بريطاني وُلِدَ بلا ذراعين على إعجاب سائقي السيارات، حيث يقود شاحنته بمهارة باستخدام قدميه.

 ويقوم ريتشي بيتس، (41 عامًا)، بفتح باب سيارته المرسيدس باستخدام أصابع قدميه، قبل أن يربط حزام الأمان، وهو قادر على تشغيل سيارته بقدميه، ويتمتع بالتحكم الكامل في الشاحنة، رغم عدم خضوعها لأي تعديل.

يستخدم قدمه اليمنى للالتفاف

وتوضح اللقطات، التي تداولتها مواقع التواصل، ريتشي وهو يستدير بكعبه الأيسر، بينما يستخدم قدمه اليمنى للالتفاف حول الزوايا والإشارات. 

Advertisements

ويقود ريتشي وهو أب لطفلين سيارته عبر بريطانيا منذ أكثر من 20 عامًا، ولم يتعرض لحادث واحد حتى الآن.

ريتشي بيتس يقود الشاحنة بقدميه، فيتو

وكالة DVLA

وقد تم تقييم ريتشي، من تشيتشيستر، غرب ساسكس، من قبل وكالة DVLA في عمر 17 عامًا للتحقق من وقت رد فعله. 

كما جلس في جهاز محاكاة بدواسات وعجلة قيادة موصولة بجهاز كمبيوتر، كما هو الحال في التدريب على الفورمولا 1.

جولة في سيارة نيسان ميكرا

وعلى إثر اجتياز التجربة، تم أخذ ريتشي في جولة في سيارة نيسان ميكرا حيث أبهر المراقبين، وسُمح له بتلقي الدروس وأكمل 10 دروس، قبل اجتياز اختباره لأول مرة، عندما كان عمره 18 عامًا، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقد وُلِد ريتشي وهو الابن الأكبر بين 4 أشقاء مصابًا بحالة نادرة تسمى فوكوميليا، والتي تركته بلا ذراعين. 

عقار الثاليدومايد

ويمكن أن يحدث هذا الاضطراب كأثر جانبي لعقار الثاليدومايد أثناء الحمل، ولكن يمكن أن يحدث بشكل عشوائي.

ويحوز ريتشي الآن رخصة عادية، ويدفع سعرًا قياسيًا للتأمين الخاص به، لكنه يخشى أن يتم إيقافه من قبل رجال الشرطة، لأن الضباط لا يتفهمون وضعه دائمًا على الفور.

ويؤكد ريتشي: "أعتبر نفسي محظوظًا.. لو لم أولد هكذا، لما كنت الشخص الذي أنا عليه اليوم.. لقد بدأت في تعلم القيادة في وقت مبكر عندما صنع لي والدي عربة صغيرة معدلة للتجول في مزرعته.. عندما كنت أكبر سنًا، قامت جمعية خيرية محلية بدفع تكاليف دروس القيادة الخاصة بي.. أنا أنقل أطفالي إلى المدرسة، وأقود سيارتي على طرق خطرة في جميع أنحاء البلاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رجل بريطاني المرسيدس حزام الأمان مواقع التواصل بريطانيا تشيتشيستر غرب ساسكس وكالة DVLA جهاز محاكاة الفورمولا 1 سيارة نيسان ميكرا عقار الثاليدومايد

مواد متعلقة

بعد وفاة صديقه، سائق شاحنة ينجح في إنقاذ سيدة (فيديو)

سائق شاحنة مساعدات أمام معبر رفح: مش همشي غير لما أدخل غزة وأسلم الأمانة لإخواننا (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

حزب الله يستهدف مركز قيادة الفرقة 19 الإسرائيلية بصاروخ بركان

بعثة المنتخب عادت للقاهرة بعد الفوز على سيراليون في تصفيات المونديال (صور)

مقتل 386 جنديا وضابطا إسرائيليا منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الآن

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب ببطولة شمال أفريقيا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

الفنانون الفرنسيون ينظمون مسيرة صامتة من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية