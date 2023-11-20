الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

حبس عاطل يدير ورشة
حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو تيج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

اخماد حريق مخزن أدوات مكتبية أمام جامعة القاهرة

ضبط سمسار عقاري متهم بالاستيلاء علي أموال راغبي الالتحاق بالكليات العسكرية في الجيزة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.

تصنيع وتصليح الأسلحة النارية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة.. وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

 وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن اسيوط مركز شرطة أبو تيج ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الأسلحة النارية

مواد متعلقة

حبس 3 عاطلين للاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

حبس تشكيل عصابى لسرقة طلمبات المياه في المنوفية

الامن العام يضبط 49 قطعة سلاح و22 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

مقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة عنيفة بمنطقة عين شمس

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالهرم

الأكثر قراءة

أحمد كامل: "لو عملت أغنية لفلسطين هابقي منافق وبطل من ورق"

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على من يحاول الخروج من المستشفى الإندونيسي

صحة غزة: انقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي، وإصابة طبيب في الغارات الإسرائيلية

فوز خافيير ميلي بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

خبير عسكري يكشف رسالة إيران لأمريكا وإسرائيل بعد سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

الحكومة تواجه سارقى التيار بتركيب عدادات ذكية بأكشاك الكهرباء.. شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أكبر نسبة فقد.. و2 مليار جنيه حجم الخسائر

بسمة وهبة تكشف سر غيابها عن الشاشة، وحقيقة فسخ تعاقدها

فوائد البطاطا المشوية، مهمة لأطفالك في فصل الشتاء

Advertisements

منوعات

المزيد

الفنانون الفرنسيون ينظمون مسيرة صامتة من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صور)

شاهد، هطول أمطار غزيرة على المستشفى الإندونيسي بغزة

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية