حبس عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو تيج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
تصنيع وتصليح الأسلحة النارية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة.. وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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