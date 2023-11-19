روسيا وإيران تدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا وزيرا خارجية روسيا وإيران، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالا إنه يجب تقديم مساعدة عاجلة للسكان المدنيين هناك.



وقالت روسيا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بناءً على طلب من طهران.



وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تركز الاهتمام الرئيس خلال المحادثة على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت: "عبّر الوزيران عن القلق العام من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت، وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين".

واتهمت روسيا الولايات المتحدة والغرب مرارًا بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود العام 1967.

وتقيم روسيا علاقات مع إيران وحركة حماس والقوى العربية الكبرى، وكذلك مع الفلسطينيين وإسرائيل.

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وشنت إسرائيل حملتها العسكرية الحالية ردًا على هجوم نفذه مسلحو حماس داخل إسرائيل، في 7 أكتوبر.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12415 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر.





العاهل الأردني يحذر من انفجار المنطقة حال استمرار الحرب على غزة



في سياق متصل، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل الجاد لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وطالب الملك عبدالله خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، اليوم الأحد، بتحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي بهدف وقف "الكارثة الإنسانية" احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورأى الملك الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".





تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين



وشدد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

ودعت أورسولا فون دير لاين إلى ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، معلنة رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت كذلك على أهمية "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحث العاهل الأردني مع المسؤولة الأوروبية، حالة العنف في الضفة الغربية، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على إدانة العنف من قبل المستوطنين على أهالي مدن الضفة.

