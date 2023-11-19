جيش الاحتلال يقرر خططا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة

العملية البرية في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع، وأقر خططًا جديدة لمواصلة القتال البري والمناورات في قطاع غزة.

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتدور حاليا اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



صافرات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: أن صفارات الإنذار دوت منذ قليل في محيط غلاف غزة.

السفينة الإسرائيلية المختطفة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في بيان صادر، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثي، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

استهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي



وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن هناك أنباء عن استيلاء جماعة الحوثي على سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا، حسبما ذكر موقع العربية.

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أنها ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع عبر "تيليجرام" جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وقبل وقت سابق هددت جماعة (الحوثيون)، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف سفن الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتحدث زعيم الجماعة في اليمن (الحوثيون)، عبد الملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في اليمن، وقال إن الشهداء مدرسة نموذجية تجسد لنا قيم الإسلام ومبادئه، وفي كل عام نحرص على إحياء ذكراهم، عرفانًا بحقهم واعترافًا بأهمية ما يتحقق في واقعنا كثمرة لعطائهم.