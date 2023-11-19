الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

فرنسا ترسل حاملة المروحيات ديكسمود إلى الشرق الأوسط لتقديم دعم طبي لقطاع غزة

تقديم دعم طبي لقطاع
تقديم دعم طبي لقطاع غزة، فيتو

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة بحسبما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الأحد.
 

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن السفينة "ديكسمود" ستبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".


10 أنان من المواد الطبية لتقديم الدعم الي غزة


وأكدت أن "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية تصل في بداية الأسبوع".
وأضاف الإليزيه أنّ "فرنسا ستساهم أيضا في المساعدات الأوروبية من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر".
وأكد أن "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة".
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدّد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة. وتدعو أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية.
 

Advertisements

كما وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأحد تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك.

وقال جوتيريش: "عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف النار".

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.

 

أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش


وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.

كتائب القسام تعلن استهداف قاعدة تسليم الإسرائيلية وحشود متوغلة في غزة

صحة غزة: إجلاء 30 طفل حديث الولادة من مجمع الشفاء تمهيدا لنقلهم إلى مصر

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرنسا قطاع غزة حاملة المروحيات ديكسمود الشرق الأوسط منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

صحة غزة: إجلاء 30 طفل حديث الولادة من مجمع الشفاء تمهيدا لنقلهم إلى مصر

الأمم المتحدة: الأحداث المروعة في غزة تفوق التصور

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية