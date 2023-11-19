فرنسا ترسل حاملة المروحيات ديكسمود إلى الشرق الأوسط لتقديم دعم طبي لقطاع غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية الاستعداد لإرسال حاملة المروحيات "ديكسمود" إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، والمجهزة لتقديم "دعم طبي" لقطاع غزة بحسبما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الأحد.



وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن السفينة "ديكسمود" ستبحر "بداية الأسبوع" و"ستصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة".



10 أنان من المواد الطبية لتقديم الدعم الي غزة



وأكدت أن "إرسال طائرة جديدة تحمل أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية تصل في بداية الأسبوع".

وأضاف الإليزيه أنّ "فرنسا ستساهم أيضا في المساعدات الأوروبية من خلال إرسال معدات طبية على متن الرحلات الأوروبية يومي 23 و30 نوفمبر".

وأكد أن "فرنسا تقوم بكل ما في وسعها للمساهمة في إجلاء أطفال مصابين ومرضى من قطاع غزة إلى مستشفياتها، يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدّد نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكوارث الإنسانية في غزة. وتدعو أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وغيرها من البنى الأساسية الحيوية.



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كما وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأحد تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك.

وقال جوتيريش: "عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف النار".

كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.

أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش



وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.

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