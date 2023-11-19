بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص عمل في 21 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2023.

بوابة الوظائف الحكومية

وانتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني لـ 24 وحدة من وحدات الجهاز الإداري ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتعامل الجهاز مع عدد من المراسلات الإلكترونية استقبلها من 212 وحدة من وحدات الجهاز الإداري وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز والوحدات الإدارية المختلفة تمهيدا لالغاء التعامل الورقي.

Advertisements

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تقييم المتقدمين في 7 وحدات بالجهاز الإداري للدولة كما انتهي من دراسة 3729 استفسارا وشكوى آلية عبر الآليات المخصصة لذلك.

وعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين الذين تم قبول تظلمهم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

1_الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط.

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

محاور الاختبارات الإلكترونية

وخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.